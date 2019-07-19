الجزائر تقهر السنغال وتتوج بأمم افريقيا للمرة الثانية في تأريخها

رياضة 2019-07-19 | 22:52 2,673 مشاهدة انتصر منتخب الجزائر على السنغال بهدفٍ وحيد في مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، ليتوج محاربو الصحراء باللقب القاري على أرض مصر. وفازت الجزائر بالأمم الإفريقية للمرة الثانية في تاريخها بعد تتويجها باللقب عام 1990. وأحرز بغداد بونجاح مهاجم الجزائر الهدف الوحيد في الدقيقة الثانية ليقود محاربي الصحراء لفوز تاريخي على السنغال.



وشهدت المباراة إثارة كبيرة في أحداثها إذ ألغى الحكم الكاميروني hليوم نيانت ركلة جزاء لمنتخب السنغال بسبب لمسة يد على عدلان قديورة، بعد الاحتكام لتقنية الفار في الدقيقة 62.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة في أحداثها إذ ألغى الحكم الكاميروني hليوم نيانت ركلة جزاء لمنتخب السنغال بسبب لمسة يد على عدلان قديورة، بعد الاحتكام لتقنية الفار في الدقيقة 62.

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