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مقتل 10 ارهابيين بضربة جوية على الحدود العراقية السورية

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اعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، عن مقتل 10 ارهابيين بضربة جوية على الحدود العراقية السورية.
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "طيران التحالف الدولي نفذ اليوم، ضربة جوية على وكر للارهابيين شمال بحيرة سنيسلة التابعة لقضاء البعاج على الحدود العراقية السورية".

واضافت ان "الضربة نفذت وفقا لمعلومات دقيقة"، مشيرة الى "انها ادت الى مقتل ١٠ إرهابيين كانوا داخل الوكر".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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