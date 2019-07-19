مقتل 10 ارهابيين بضربة جوية على الحدود العراقية السورية

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "طيران التحالف الدولي نفذ اليوم، ضربة جوية على وكر للارهابيين شمال بحيرة سنيسلة التابعة لقضاء البعاج على الحدود العراقية السورية".

واضافت ان "الضربة نفذت وفقا لمعلومات دقيقة"، مشيرة الى "انها ادت الى مقتل ١٠ إرهابيين كانوا داخل الوكر".