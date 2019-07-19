الغارديان: إيران تقترح عمليات تفتيش أكثر دقة مقابل رفع العقوبات

ونقلت الصحيفة البريطانية عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قوله للصحفيين في نيويورك، إن بلاده قد تصدق على الفور على "البروتوكول الإضافي" الذي يعطي مفتشي الأمم المتحدة المزيد من السبل للتحقق من سلمية برنامجها النووي إذا تخلت واشنطن عن العقوبات المفروضة على طهران.ووفقا لتقرير الصحيفة قال ظريف: "إذا أراد (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب المزيد مقابل المزيد فبوسعنا أن نصدق على البروتوكول الإضافي ويمكنه أن يرفع العقوبات التي فرضها".

وشكك مسؤول أمريكي وقال إن إيران تسعى للحصول على تخفيف العقوبات دون تقديم شيء يذكر في المقابل، مشيرا إلى أن إيران تطبق البروتوكول بالفعل وبالتالي لم يتضح ما هو التنازل الذي يقدمه ظريف في هذا المقترح.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه: "مناورتهم بأكملها هي مجرد محاولة للحصول على أي تخفيف ممكن للعقوبات فيما يحتفظون بقدرتهم على امتلاك سلاح نووي في المستقبل".



وتابع: "إيران تحاول أن تظهر خطوة صغيرة" على أنها تنازل كبير وأشار إلى أن المقترح الإيراني لن يوقف تخصيب اليورانيوم ولن يغير شيئا حيال دعم إيران لوكلائها في اليمن والعراق وسوريا ولبنان.

ويزيد البروتوكول الإضافي، من قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التحقق من سلمية المنشآت النووية عبر عمليات للتفتيش ووسائل أخرى.

وبموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران في 2015 مع ست قوى عالمية وانسحب منه ترامب العام الماضي، فإن على طهران أيضا السعي للتصديق على البروتوكول الإضافي بعد ثمانية أعوام من توقيع الاتفاق النووي في نفس الوقت الذي تلتزم فيه الولايات المتحدة بإلغاء نهائي للكثير من العقوبات المفروضة على طهران.

