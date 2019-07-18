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فيراري ولامبورغيني بـ45 ألف دولار والشرطة تغلق المصنع

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أغلقت الشرطة البرازيلية مصنعا سريا بولاية سانتا كاتارينا جنوبي البرازيل، كان يقوم بإنتاج سيارات فيراري ولامبورغيني مقلدة، كما تم إلقاء القبض على المالك وابنه اللذين كانا يشرفان على المصنع.

الشرطة البرازيلية وفي بيان لها أعلنت إغلاق هذا المصنع والذي كان يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي كمنصة لبيع منتجاته، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 45 الى 60 ألف دولار.

 

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ولم يذكر المسؤولون في الشرطة البرازيلية نوعية قطع الغيار المستخدمة في تصنيع هذه السيارات، ليقوموا بنشر صور لهياكل السيارات وشعار العلامتين التجاريتين.

 

يذكر بأن مداهمة الشرطة البرازيلية لهذا المصنع جاءت بعد شكوى تقدمت بها الشركات الإيطالية، ليتم مصادرة 8 سيارات بالإضافة لتحقيقات جارية حول عدد السيارات التي تم بيعها، بحسب ما نشرت "التايم" الأمريكية.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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