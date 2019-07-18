كلب 'ينتظر' صاحبه في نفس المكان قرابة العامين! (فيديو)

وذكر موقع Greek Reporter الإخباري، أن الكلب يعيش في هذا المكان، الذي شهد مصرع صاحبه البالغ من العمر 40 عاما، هاريس، في نوفمبر 2017 بحادث سير أليم حيث دهسته عربة خلاط للإسمنت.

واستقر الكلب الأبيض بالقرب من النصب، الذي تم وضعه على جانب الطريق بالقرب من مكان الحادث، ويرفض المغادرة أبدا، وهو يتفيأ في ظل الشجيرات النامية في الجوار أيام الحر.