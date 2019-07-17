تيار الحكمة يكشف عن 'غرفة عمليات' لماكنات إعلامية حزبية لتشويه تظاهراته

كشف تيار الحكمة الوطني، الأربعاء، عن تشكيل "غرفة عمليات" لماكنات إعلامية حزبية لتشويه تظاهراته المرتقبة.
وقالت عضو المكتب السياسي للتيار زهراء الصدر في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، :"نمتلك معلومات عن تشكيل غرفة عمليات بين ماكنات اعلامية حزبية لأحزاب مستفيدة من سوء الاداء الحكومي".
وأضافت الصدر، أن "هذه الغرفة غايتها اطلاق حملات دعائية واطلاق الشائعات خلال الساعات القادمة والهدف تشويه تظاهرات تيار الحكمة المعارض والتي ستضرب مصالح المفسدين".
ومن المقرر أن تخرج تظاهرات شعبية في محافظة البصرة وعدد من المحافظات بعد غد الجمعة، بعد دعوة من قبل تيار الحكمة الوطني لمناصريه.
وأضافت الصدر، أن "هذه الغرفة غايتها اطلاق حملات دعائية واطلاق الشائعات خلال الساعات القادمة والهدف تشويه تظاهرات تيار الحكمة المعارض والتي ستضرب مصالح المفسدين".
ومن المقرر أن تخرج تظاهرات شعبية في محافظة البصرة وعدد من المحافظات بعد غد الجمعة، بعد دعوة من قبل تيار الحكمة الوطني لمناصريه.
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