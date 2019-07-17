مجلس ذي قار يصوت على اقالة مدير عام صحة المحافظة

صوت مجلس محافظة ذي قار، الاربعاء، على اقالة مدير صحة المحافظة، على خلفية تهم فساد.

وقال مراسل الخليج 365، مجلس ذي قار صوت خلال جلسة عقدت اليوم، على اقالة مدير عام صحة المحافظة من منصبه على خلفية تهم فساد مالي واداري وهدر للمال العام.

واضاف المراسل ان ٢١ عضوا من اصل ٢٦ صوتوا على الإقالة.