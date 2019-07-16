عبد المهدي: الشهر الحالي سيشهد اعلان نتائج تنظيم ارتباط الحشد بالقوات الامنية

اعلن القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، الثلاثاء، ان الشهر الحالي سيشهد اعلان نتائج تنظيم ارتباط الحشد الشعبي بالقوات الامنية.
واضاف عبد المهدي، "نسعى لحسم ملف تنظيم ارتباط الحشد الشعبي بالقوات الامنية والجيش"، لافتا الى ان "فصائل الحشد اكدت التزامها بالامر الديواني الخاص بتنظيم الارتباط بالقوات الامنية".
وتابع عبد المهدي، أن "الشهر الحالي سيشهد اعلان نتائج تنظيم ارتباط الحشد الشعبي بالقوات الامنية".
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