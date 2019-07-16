عبد المهدي: الشهر الحالي سيشهد اعلان نتائج تنظيم ارتباط الحشد بالقوات الامنية

وقال عبد المهدي في كلمة له خلال المؤتمر الاسبوعي وتابعته الخليج 365، إن "رئيس اقليم كردستان اكد وجود نية حقيقية لحل المسائلب العالقة في اطار الدستور".

واضاف عبد المهدي، "نسعى لحسم ملف تنظيم ارتباط الحشد الشعبي بالقوات الامنية والجيش"، لافتا الى ان "فصائل الحشد اكدت التزامها بالامر الديواني الخاص بتنظيم الارتباط بالقوات الامنية".



وتابع عبد المهدي، أن "الشهر الحالي سيشهد اعلان نتائج تنظيم ارتباط الحشد الشعبي بالقوات الامنية".