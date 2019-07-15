الأعرجي: تبني المشاركين في العملية السياسية للتظاهرات يخالف مبدأ الديمقراطية

اعتبر نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي أن تبني التظاهر من قبل كتل وأحزاب مشاركة في العملية السياسية "مخالفاً لمبدأ الديمقراطية".
واشار الاعرجي الى أن "هذه الكتل تستطيع المُطالبة بأيِّ شيءٍ حتّى لو كان إسقاط الحكومة من خلال البرلمان ووفقاً للآليات الدستوريّة"، مبينا أنه "من يذهب لخياراتٍ بخلاف ذلك فإنّه يستغل الدستور لغاياتٍ غير مشروعة لتحقيق مطالب حزبية عجزَ عن تحقيقها وفقاً للمبادئ الدستوريّة والديمقراطيّة".
ولفت الى أن "الظروف الحرجة التي يمرُّ بها عراقنا الحبيب تتطلب منّا تناسي الخلافات وتوحيد الصفوف لتحقيق المطالب المشروعة للشعب العراقيّ ومنع العدو من استغلال الأزمات السياسيّة في هذا الوقت لزعزعة الوضع الأمنيّ الذي دفع الشعب العراقي دماءً كثيرةً من أجل استقراره".
يشار الى أن تيار "الحكمة الوطني" بزعامة عمار الحكيم، يحشد أنصاره للخروج بتظاهرات "مليونية" في 14 محافظة، الجمعة المقبلة، احتجاجاً على سوء الخدمات.
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