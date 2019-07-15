نائب يكشف عن محاولات لصرف اكثر من مليار دينار خارج الضوابط لشخص بالاردن

كشف النائب عن تيار الحكمة فرات التميمي، الاثنين، عن ضغوط يمارسها مكتب وزير التجارة لصرف اكثر من مليار دينار خلاف الضوابط لشخص يسكن بالاردن كمستحقات عن محصول حنطة تم تسويقه بعام 2014- 2015، داعيا رئيس الوزراء وديوان الرقابة المالية للتدخل.

وقال التميمي في حديث لـ الخليج 365، ان "هنالك ضغوط تمارس بغية تحويل مبلغ اكثر من مليار دينار تمثل الـ 30% المتبقية من مستحقات بيع محصول الحنطة لعام 2014-2015 في ارض زراعية بمحافظة واسط تبلغ مساحتها ثلاثة الاف دونم الى شخص في عمان بالاردن بدل تحويلها الى المزارعين الذين استثمروا الارض فعليا"، مبينا ان "الضغوط يمارسها مكتب وزير التجارة على الشركة العامة لتجارة الحبوب لتحويل المبلغ الى هذا الشخص بدل مستحقيها الفعليين".

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واضاف التميمي ان "المعلومات المؤكدة تتضمن ان الشخص الموجود في عمان قد باع الارض ومنح المزارعين وكالة عامة بالتصرف فيها، وقد تم مخاطبة الزراعة وهيئة النزاهة والشركة العامة لتجارة الحبوب بتلك المعلومات، لكن الضغوط مستمرة لصرف المبلغ خلاف الضوابط"، لافتا الى ان "المزارعين كانوا وكلاء عن هذا الشخص وشركاء معه لكنه قام بتسقيط الوكالة العامة دون علمهم مستغلا ثقتهم به".

ودعا التميمي رئيس الوزراء وديوان الرقابة المالية الى "التدخل وتدقيق مدى دقة اجراءات الصرف كونها خارج الضوابط انصافاً لهؤلاء المزارعين".