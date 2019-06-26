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جمعية رعاية منتجي الدواجن تعلن عن تخفيض سعر صندوق البيض اعتبارا من الغد

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اعلنت الجمعية العراقية لرعاية منتجي الدواجن، الاربعاء، عن تخفيض سعر صندوق البيض للتجار اعتبارا من يوم غد الخميس.
وقال رئيس الجمعية علي المظفر في حديث لـ الخليج 365، ان "الجمعية عقدت اجتماعا مهما مع منتجي الدواجن، وتم الاتفاق على تخفيض سعر الصندوق الواحد للبيض اعتبارا من يوم غد الخميس من 60 الف الى 50 الف دينار".

واضاف ان "هذا الاجراء جاء بهدف تخفيض سعر البيض في السوق المحلية"، داعيا الجهات المعنية الى "متابعة اسعار البيض بالاسواق والتي يحاول بعض التجار استغلال ذلك بهدف رفع الاسعار".

وتابع المظفر ان "انتاجنا للبيض المحلي يزداد بشكل مستمر"، موضحا ان "العام المقبل سيكون هناك فائض من انتاج البيض".

واعلنت حكومة ذي قار المحلية امس الثلاثاء، عن الزامها اصحاب الدواجن بتخفيض سعر صندوق بيض المائدة من 60 الف دينار الى 47 الف دينار قابلا للانخفاض، محذرة من "التلاعب بقوت المواطنين"، فيما اكدت فتح عدد من مراكز البيع المباشر خاص بأصحاب الدواجن.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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