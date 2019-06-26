شرطة بغداد تعلن اعتقال متهمين بارتكاب جريمة قتل عائلة في البكرية

اعلنت قيادة شرطة بغداد، الاربعاء، عن اعتقال متهمين بارتكاب جريمة قتل عائلة في منطقة البكرية ببغداد.
وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "قوة من الشرطة تمكنت اليوم، من القبض على متهمين بارتكاب جريمة قتل عائلة في منطقة البكرية غربي بغداد".
واضافت القيادة ان "ذلك تم باشراف قائد شرطة بغداد اللواء الركن علي جاسم محمد"، موضحة انه "تم القبض عليهم بالتعاون مع استخبارات الفوج الثاني اللواء الخامس شرطة اتحادية".
وافاد مصدر امني، الاحد الماضي، بان شخصا اقدم على قتل عائلة كاملة مكونة من رجل وزوجته وطفلين في منطقة البكرية ببغداد.
واضافت القيادة ان "ذلك تم باشراف قائد شرطة بغداد اللواء الركن علي جاسم محمد"، موضحة انه "تم القبض عليهم بالتعاون مع استخبارات الفوج الثاني اللواء الخامس شرطة اتحادية".
وافاد مصدر امني، الاحد الماضي، بان شخصا اقدم على قتل عائلة كاملة مكونة من رجل وزوجته وطفلين في منطقة البكرية ببغداد.
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