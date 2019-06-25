مسلحون يحتجزون عائلة بمنزلها ويسرقون مبلغا من المال شرقي بغداد

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بقيام مجموعة مسلحة باحتجاز عائلة في منزلها وسرقة مبلغ مالي شرقي بغداد.
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "قوة امنية طوقت الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته".
يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر عمليات خطف للمدنيين وسرقة للسيارات والأموال من قبل عصابات مجهولة، فيما تعلن وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد عن تحرير مختطفين واعتقال العديد من تلك العصابات.
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