مسلحون يحتجزون عائلة بمنزلها ويسرقون مبلغا من المال شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين اقدموا على اقتحام منزل ضمن حي اور شرقي بغداد، وقاموا بسرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية بعد احتجاز افراد المنزل في احدى الغرف ولاذوا بالفرار".واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "قوة امنية طوقت الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته".

يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر عمليات خطف للمدنيين وسرقة للسيارات والأموال من قبل عصابات مجهولة، فيما تعلن وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد عن تحرير مختطفين واعتقال العديد من تلك العصابات.

