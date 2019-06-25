الناصري يوجه كتابا لمجلس ذي قار: استجوابي فيه مخالفة صريحة للقانون

وبحسب الوثيقة التي حصلت الخليج 365، عليها ان "الاستجواب يعد باطلا بعدما قام بعض اعضاء المجلس بسحب تواقيعهم من الاستجواب بطلبات معنونة الى رئاسة المجلس حيث لا يمكن اضافة عدد من الاعضاء بدلا من الاعضاء المنسحبين".وتابع الناصري في كتابه المرسل لمجلس المحافظة انه "اذا رغب عدد من الاعضاء بالاستجواب فلا بد من تقديم اسئلة جديدة باعتبار ان الاستجواب باطل لعدم تحقق ثلث اعضاء المجلس".

واكد الناصري ان "عدم حضورنا للمجلس هو لوجود مخالفة قانونية للاستجواب وليس لغرض عدم الاجابة على الاسئلة المقدمة من قبل قسم من اعضاء المجلس".