بيان رسمي بشأن مفاوضات لامبارد مع تشيلسي

وربطت التقارير الإخبارية خلال الأيام الماضية لامبارد بالعودة إلى ستامفورد بريدج ولكن كمدرب في الموسم الجديد، خلفًا لماوريسيو ساري، الذي رحل إلى صفوف يوفنتوس.

وذكر النادي الإنجليزي عبر حسابه الرسمي، أن "هناك قد أعطى موافقته لتشيلسي من أجل التفاوض مع مدربه، من أجل التوصل لاتفاق لتدريبه للبلوز".



وكان لامبارد قد قادر ديربي كاونتي إلى الوصول إلى المباراة النهائية من التصفيات المؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية الموسم الماضي، لكنه خسر أمام أستون فيلا بنتيجة 1-2.