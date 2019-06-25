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بيان رسمي بشأن مفاوضات لامبارد مع تشيلسي

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2019-06-25 | 15:30

بيان رسمي بشأن مفاوضات لامبارد مع تشيلسي

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أصدر نادي ديربي كاونتي، بياناً رسمياً عن مفاوضات مدربه، فرانك لامبارد مع لتوضيح موقفه النهائي من رحيل الإنجليزي.
وربطت التقارير الإخبارية خلال الأيام الماضية لامبارد بالعودة إلى ستامفورد بريدج ولكن كمدرب في الموسم الجديد، خلفًا لماوريسيو ساري، الذي رحل إلى صفوف يوفنتوس.

وذكر النادي الإنجليزي عبر حسابه الرسمي، أن "هناك قد أعطى موافقته لتشيلسي من أجل التفاوض مع مدربه، من أجل التوصل لاتفاق لتدريبه للبلوز".


وكان لامبارد قد قادر ديربي كاونتي إلى الوصول إلى المباراة النهائية من التصفيات المؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية الموسم الماضي، لكنه خسر أمام أستون فيلا بنتيجة 1-2.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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