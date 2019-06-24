طهران: سحب الولايات المتحدة لقواتها من الخليج يتوافق مع مصالح واشنطن والعالم

ونقلت "روسيا اليوم" عن ظريف قوله، إن "ترامب كان محقاً بشأن ما قاله بأن استخدام القوة العسكرية لا مجال له في الخليج".

وأضاف أن "سحب أميركا قواتها من الخليج يتوافق تماماً مع مصالح أميركا والعالم".

ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من، اليوم الاثنين، قراراً تنفيذياً بفرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي.

وأكد وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشين، اليوم الاثنين، أن العقوبات المرتقبة على إيران ستطال وزير الخارجية محمد جواد ظريف وثمانية من كبار قادة الحرس الثوري.