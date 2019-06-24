النجيفي يكشف عن تعرضه لرسالة 'تهديد'

وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس تحالف القرار العراقي أسامة عبد العزيز النجيفي تلقى رسالة من رئيس الجمهورية برهم صالح، أكد فيها رفضه وإدانته لرسالة التهديد التي تلقاها النجيفي وأنه بصدد اتخاذ الاجراءات المناسبة".وأضاف المكتب، أن "النجيفي تلقى ايضا اتصالا من رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي أكد من خلالها إن رسالة التهديد الموجهة إلى أسامة النجيفي هي موجهة إلى عادل عبد المهدي، وانه يدين ذلك وسيتخذ ما يلزم بشأنها".

وتابع المكتب، أن "النجيفي تلقى اتصالات ورسائل من قادة الكتل السياسية يستنكرون فيها رسالة التهديد ويطالبون باتخاذ موقف بإدانة ورفض هذا السلوك.

وأوضح، أن "رئيس تحالف القرار اسامة النجيفي سبق وأن ارسل رسالة إلى الرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية لاحاطتهم علما برسالة التهديد التي تلقاها، ويدعوهم إلى اتخاذ مواقف أزاء محاولات تستهدف فرض ارادات بالقوة، مؤكدا أن مواقفه تبنى على مصلحة الوطن، ويخطئ من يظن أنها قابلة للتغيّر استنادا إلى تهديد أو قمع إرادة".