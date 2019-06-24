نص رسالة عبد المهدي الى البرلمان

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تنشر وكالة الخليج 365، نص رسالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى مجلس النواب.
وتضمنت الرسالة على لسان عبد المهدي "ان البعض يلومني على نقص التشكيلة وقد يكونون محقين ظاهريا، حيث قدمت بعض الاسماء لكنها لن تمرر بسبب اما بتعطيل النصاب او بالتصويت سلبا".
وتابع "قدمت اسماء عديدة للوزارات المتبقية وترك لرئيس الوزراء حرية الاختيار مع وعد غالبية القوى ستصوت على ما يختاره رئيس الوزراء".
وتابع "قدمت اسماء عديدة للوزارات المتبقية وترك لرئيس الوزراء حرية الاختيار مع وعد غالبية القوى ستصوت على ما يختاره رئيس الوزراء".
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