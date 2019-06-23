الارجنتين تهزم قطر بثنائية وتعبر لربع نهائي كوبا اميركا

2019-06-23 | 22:54
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حسم المنتخب الأرجنتيني تأهله للدور ربع النهائي بمنافسات كوبا أمريكا 2019، بعد فوزه على المنتخب القطري بثنائية نظيفة.
في البداية، تقدم لوتارو مارتينيز بهدف مبكر للأرجنتين في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول، مستغلاً هفوة دفاعية.
ثم نجح سيرجيو أجويرو في تعزيز النتيجة لصالح التانجو بهدف في شباك العنابي، في الدقيقة 82 من عمر الشوط الثاني، مستغلاً تمريرة البديل باولو ديبالا.
بذلك سيواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره فنزويلا في الدور ربع النهائي لكوبا أمريكا، يوم الجمعة القادم.
ثم نجح سيرجيو أجويرو في تعزيز النتيجة لصالح التانجو بهدف في شباك العنابي، في الدقيقة 82 من عمر الشوط الثاني، مستغلاً تمريرة البديل باولو ديبالا.
بذلك سيواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره فنزويلا في الدور ربع النهائي لكوبا أمريكا، يوم الجمعة القادم.
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