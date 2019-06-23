شخص يقتل عائلة كاملة في منطقة البكرية ببغداد

افاد مصدر امني، الاحد، بان شخصا اقدم على قتل عائلة كاملة في منطقة البكرية ببغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "شخصا اقتحم منزلا سكنيا في منطقة البكرية غربي بغداد، وقام باطلاق النار على ساكنيه وهم رجل وزوجته واطفاله الاثنين، ما ادى الى مقتلهم جميعا".
واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثث الى دائرة الطب العدلي"، لافتا الى ان "المعلومات الاولية تشير الى ان القاتل هو ابن عم الزوجة".
يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.
واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثث الى دائرة الطب العدلي"، لافتا الى ان "المعلومات الاولية تشير الى ان القاتل هو ابن عم الزوجة".
يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.
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