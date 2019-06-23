كتلة دولة القانون النيابية تشدد على الاسراع في استكمال الكابينة الوزارية

شددت كتلة دولة القانون، الاحد، على الاسراع في استكمال الكابينة الوزارية، فيما جددت موقفها من قضية الدرجات الخاصة ورؤساء الهيئات المستقلة.
واضاف انه "تم مناقشة عدد من القضايا المطروحة في مجلس النواب والقوانين التي تبنت كتلة دولة القانون انجازها ومنها قانون البنى التحتية وقانون سلطة ميناء الفاو وقانون جرائم المعلوماتية وقانون معالجة العشوائيات وقانون افراز الاراضي والبساتين".
وجددت الكتلة خلال الاجتماع "تاكيدها على ضرورة الاسراع في استكمال الكابينة الوزارية، وموقفها من قضية الدرجات الخاصة ورؤساء الهيئات المستقلة بتخويل رئيس الوزراء حرية الاختيار وفق معايير موضوعية".
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