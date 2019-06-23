كتلة دولة القانون النيابية تشدد على الاسراع في استكمال الكابينة الوزارية

وقالت الكتلة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انها "عقدت مساء اليوم اجتماعا لبحث عدد من القضايا المهمة"، مبينا انه "تم خلال الاجتماع بحث مستجدات الاوضاع السياسية في البلد والازمات التي تمر بها المنطقة وتاثيراتها على الاوضاع في العراق".واضاف انه "تم مناقشة عدد من القضايا المطروحة في مجلس النواب والقوانين التي تبنت كتلة دولة القانون انجازها ومنها قانون البنى التحتية وقانون سلطة ميناء الفاو وقانون جرائم المعلوماتية وقانون معالجة العشوائيات وقانون افراز الاراضي والبساتين".

وجددت الكتلة خلال الاجتماع "تاكيدها على ضرورة الاسراع في استكمال الكابينة الوزارية، وموقفها من قضية الدرجات الخاصة ورؤساء الهيئات المستقلة بتخويل رئيس الوزراء حرية الاختيار وفق معايير موضوعية".

