الصدر يطلع الشعب العراقي على ما يحدث خلف الكواليس السياسية

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واضاف "انني نأيت بنفسي عن التشكيلات الوزارية وحرصت ان تكون من التكنوقراط المستقل ولم يساندنا الا قليل"، مشيرا الى "اني اعلن من هنا وعلى الرغم من ان هذا سيؤدي لضعف سياسي لفسطاط الاصلاح من جهة وتكالب بعض الفاسدين على المناصب من جهة اخرى، الا اني مصمم على النأي بنفسي عن المناصب والوظائف التي ستكون وفق معايير خاطئة".
وتابع ان "الحكومة غير قادرة على تحسين الخدمات مطلقا"، لافتا الى ان "السياسيين لا يزالون مصرين على نفع انفسهم من خلال التصويتات البرلمانية لصحالهم او لصالح (رفحاء)".
واكد "كنا نأمل ان يكون حب الوطن هو السمة الاهم للحكومة ويكون القرار عراقيا، لكن مع الاسف فالقرار لازال من خلف الحدود"، موضحا ان "هناك من يغذي الصراع الاقليمي بالحطب والوقود ليعرض العراق للخطر".
وطالب الحكومة بـ"العمل على ايجاد حلول سريعة لحماية المتظاهرين اذا تظاهروا سلميا"، مبينا ان "مجلس مكافحة الفساد لا يزال عمله خجولا ومضمحلا".
وشدد الصدر على ضرورة "تفعيل حماية الحدود كافة لا من الجهة الامنية فحسب بل حتى من الجهة الاقتصادية والاجتماعية"، داعيا الى "تقوية الجيش والشرطة والجهات الامنية بصورة اكبر".
وتابع "ان كانت سرايا السلام عقبة امام ذلك فانا مستعد لاي قرار بهذا الخصوص".
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