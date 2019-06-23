الارشيف / اخبار العالم / اخبار العراق

القوة الجوية مهدد بعدم الحصول على الرخصة الاسيوية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

2019-06-23 | 16:26

القوة الجوية مهدد بعدم الحصول على الرخصة الاسيوية

1,969 مشاهدة

باتت مسألة الحصول على الرخصة الاسيوية، مهددة بالنسبة لنادي القوة الجوية بسبب تولي عضو الهيئة الادارية للنادي سمير كاظم، تدريب نادي السماوة.
واعلن نادي السماوة، تعاقده رسمياً مع سمير كاظم، وسيباشر بمهامه كمدرب للنادي رسمياً ابتداءً من يوم غدٍ الاثنين.

وقال مدير لجنة التراخيص في اتحاد الكرة، سيف عادل القصاب في حديث للسومرية نيوز، إن "تولي سمير كاظم تدريب نادي السماوة، سيؤثر على ملف نادي القوة الجوية في الحصول على الرخصة الاسيوية".


واوضح ان "كاظم مُسجل في ملف نظام التراخيص لنادي القوة الجوية الذي رفع هذه السنة، ففي النظام تم تسجيله كمدير تطوير الفئات العمرية وايضاً في الملف القانوني، تم تسجيله كعضو هيئة ادارية".

وبين القصاب، انه "لا يجوز الجمع بالعمل والصفة بين ناديين مختلفين، لذلك على نادي القوة الجوية الانتباه الى ملفهم الاسيوي كون هذه تعتبر مخالفة عليهم واذا استمرت لن تمنح لهم الرخصة الاسيوية للموسم 2019- 2020".


محمد خليل المحرر: محمد خليل
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القوة الجوية مهدد بعدم الحصول على الرخصة الاسيوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا