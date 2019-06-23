القوة الجوية مهدد بعدم الحصول على الرخصة الاسيوية

واعلن نادي السماوة، تعاقده رسمياً مع سمير كاظم، وسيباشر بمهامه كمدرب للنادي رسمياً ابتداءً من يوم غدٍ الاثنين.

وقال مدير لجنة التراخيص في اتحاد الكرة، سيف عادل القصاب في حديث للسومرية نيوز، إن "تولي سمير كاظم تدريب نادي السماوة، سيؤثر على ملف نادي القوة الجوية في الحصول على الرخصة الاسيوية".



واوضح ان "كاظم مُسجل في ملف نظام التراخيص لنادي القوة الجوية الذي رفع هذه السنة، ففي النظام تم تسجيله كمدير تطوير الفئات العمرية وايضاً في الملف القانوني، تم تسجيله كعضو هيئة ادارية".

وبين القصاب، انه "لا يجوز الجمع بالعمل والصفة بين ناديين مختلفين، لذلك على نادي القوة الجوية الانتباه الى ملفهم الاسيوي كون هذه تعتبر مخالفة عليهم واذا استمرت لن تمنح لهم الرخصة الاسيوية للموسم 2019- 2020".