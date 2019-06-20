البارزاني يؤكد استعداد كردستان لإستقبال لجنة برلمانية للإطلاع على آليات بيع النفط

اكد رئيس اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، الخميس، استعداد الاقليم لإستقبال لجنة برلمانية للإطلاع على آليات بيع النفط و إيرادته، معرباً عن أمله في "تحقيق علاقة قوية مع المركز تقوم على أساس المصالح المشتركة
واضاف المكتب، أن "الجانبين بحثا قانون النفط والغاز وقانون إنتخابات مجالس المحافظات وقانون المحكمة الإتحادية" .
من جانبه، قدم رئيسُ إقليم كردستان عرضاً عن خططه لتطوير العلاقة مع الحكومة الإتحادية بعد دراسة المشاكل بعمق وشفافية ووضع آليات مشتركة لحلها، معرباً عن أمله في "تحقيق علاقة قوية مع المركز تقوم على أساس المصالح المشتركة".
وبحسب البيان، ابدى البارزاني إستعداد الإقليم لإستقبال لجنة برلمانية للإطلاع على آليات بيع النفط و إيرادته التي تخضع لإشراف شركات عالمية .
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