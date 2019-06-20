نائب محذرا من كارثة: السجون اصبحت اماكن تعذيب وانتقام

وقال الدهلكي في حديث لـ الخليج 365، ان "السجون والاصلاحيات اصبحت اليوم وخصوصا لمن وصلت الاحكام لديهم للدرجة القطعية عبارة عن اماكن تعذيب وانتقام وليست للاصلاح والايواء"، مبينا انه "من غير المعقول ورغم كثرة المناشدات والمؤشرات الخطيرة على واقع السجون فلم نجد اي خطوات فعلية على ارض الواقع لاصلاح هذا الواقع من النواحي المختلفة".واضاف الدهلكي ان "السجون مازالت تعاني من نقص الاغذية ورداءة النوعية اضافة الى نقص الادوية والعلاجات، ناهيك عن الكارثة الانسانية التي ستحصل مع ارتفاع درجات الحرارة بالصيف والسجون لم تنعم حتى اللحظة باستمرار تزويدها بالكهرباء او تزويدها بابسط مقومات الحياة"، لافتا الى ان "الامر الاخر يتربط بزيارة السجناء لذويهم وعوائلهم حيث نجد الاجراءات المتبعة في تلك الزيارات اكثر صعوبة مما يجري في المناطق المحتلة في فلسطين وقطاع غزة".واكد الدهلكي ان "واقع السجون مخالف بشكل كامل لكل القوانين والمواثيق الدولية والاعراف السماوية"، مشددا على ان "الحكومة قصرت في جميع المجالات ولا يوجد لديها تقدم باي ملف وعليها النظر من الجانب الانساني مع واقع السجناء الانساني".

واكد ان "الاوان قد حان للمجئ بالحكومة الى البرلمان ومحاسبتها على برنامجها الحكومي الذي وضعته ولم تنفذ منه شئ خاصة مايتعلق بتحسين واقع السجون والاصلاحيات وحقوق الانسان عموما".

يذكر أن الادعاء العام في العراق أعلن، في وقت سابق، عن تلقيه نحو ألفي شكوى لحقوق الإنسان خلال العام 2015، اغلبها تتعلق بأوضاع السجون والتغييب القسري للمواطنين، فيما كشفت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر سابقا عن وجود ما لا يقل عن الاف المعتقلين في السجون العراقية لم تصدر بحقهم أحكام قضائية.