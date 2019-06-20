الأتلتيكو يضم متوسط ميدان ريال مدريد مقابل 40 مليون يورو

رياضة 2019-06-20 | 13:22 87 مشاهدة أعلن نادي اتلتيكو مدريد الإسباني، الخميس، ضم متوسط ميدان ريال مدريد ، ماركوس لورينتي، لمدة خمس سنوات. وذكر النادي عبر موقعه الرسمي في خبر ترجمته الخليج 365، "لقد توصل نادينا إلى اتفاق مع ريال مدريد لنقل ماركوس لورينتي، في انتظار إجراء فحوصات طبية، سيوقع لاعب خط الوسط الأسباني البالغ من العمر 24 عاماً عقداً لمدة خمس سنوات".



النادي لم يكشف عن قيمة العقد، لكان تقارير صحفية اسبانية اكدت ان الصفقة كلفت خزائن "الروخي بلانكوس" 40 مليون يورو بالاضافة الى 10 ملايين كمتغيرات.



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