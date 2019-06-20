رسمياً.. اياكس يحافظ على مدربه حتى 2022

تين هاج قاد أياكس إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي وقدم مستويات ممتازة، بالإضافة للفوز بلقب الدوري وجائزة أفضل مدير فني في الدوري الهولندي.

وذكر الموقع الرسمي للفريق الهولندي، أن "تين هاج وافق على عقد جديد من أياكس، ووقع صباح اليوم الخميس في وجود مدير شؤون الكرة مارك أوفر مارس، والمدير الرياضي إدوين فان دير سار".



وكان من المفترض أن ينتهي عقد تين هاج مع أياكس في حزيران 2020، ولكن جدد لمدة موسمين، على أن ينتهي عقده في نهاية حزيران 2022.

جدير بالذكر أن إيريك تين هاج هدفًا للعديد من الأندية على رأسها برشلونة وبايرن ميونخ من أجل قيادة أحدهما بداية من الموسم المقبل.

