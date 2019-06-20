2019-06-20 | 13:17
44 مشاهدة
أعلن نادي أياكس الهولندي عن تجديد عقد مدربه إيريك تين هاج، لينتهي في حزيران 2022 بدلًا من 2020.
وذكر الموقع الرسمي للفريق الهولندي، أن "تين هاج وافق على عقد جديد من أياكس، ووقع صباح اليوم الخميس في وجود مدير شؤون الكرة مارك أوفر مارس، والمدير الرياضي إدوين فان دير سار".
وكان من المفترض أن ينتهي عقد تين هاج مع أياكس في حزيران 2020، ولكن جدد لمدة موسمين، على أن ينتهي عقده في نهاية حزيران 2022.
جدير بالذكر أن إيريك تين هاج هدفًا للعديد من الأندية على رأسها برشلونة وبايرن ميونخ من أجل قيادة أحدهما بداية من الموسم المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. اياكس يحافظ على مدربه حتى 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.