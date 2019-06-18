الخزعلي يغرد بشأن اتخاذ بعض الاطراف السياسية طريق المعارضة

وقال الخزعلي في تغريدة نشرت على حسابه الرسمي في تويتر، وتابعته الخليج 365، ان "اتخاذ بعض الأطراف السياسية طريق المعارضة هو ظاهرة جديدة وصحية في العملية السياسية بشرط الالتزام بكافة التزاماتها".‏واضاف "ليست المشكلة في ان تكون جزءا من الحكومة او جزءا من المعارضة، وانما المشكلة في الازدواجية التي لا زال يقوم بها الكثير من الأطراف السياسية الى هذه اللحظة".

وكان تيار الحكمة الوطني بزعامة عمار الحكيم، قد اعلن بعد اجتماع له، اول امس الاحد (6 حزيران 2019)، الذهاب نحو "المعارضة السياسية الدستورية".