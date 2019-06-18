حفل زفاف تحول إلى مأتم بسبب رصاصة طائشة





وقالت شقيقة المتوفية إنها أثناء تواجدهما بشرفة مسكنهما بالطابق الأول لمشاهدة حفل عرس أحد الجيران، فوجئا بقيام أحد الأشخاص بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته أثناء العرس ما أحدث إصابتهما وفر هارباً. وأضافت الصحيفة أن شهد "18 عاماً" كانت تقف وشقيقتها "ايمان" بشرفة منزلهما لمشاهدة عرس أحد الجيران، وفجأة انتبه الجميع لصراخ صادر من الشرفة ليجدوا الفتاة غارقة في دمائها بينما أصيبت شقيقتها التي كانت تستعد لعقد قرانها لإصابة في عينيها ووجهها أثناء محاولة انقاذ شقيقتها الصغرى.وقالت شقيقة المتوفية إنها أثناء تواجدهما بشرفة مسكنهما بالطابق الأول لمشاهدة حفل عرس أحد الجيران، فوجئا بقيام أحد الأشخاص بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته أثناء العرس ما أحدث إصابتهما وفر هارباً. وتمكنت الشرطة المصرية من ضبط المتهم حيث أقر بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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