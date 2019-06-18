بدء محاكمة جندي أمريكي بتهمة ارتكاب جرائم حرب في العراق

وفي ايار من العام 2017 أسرت القوات العراقية فتى مسلحا مصابا في ساقه، وبدا أن عمره يناهز 15 عاما.
وبحسب إفادتين لعنصرين من وحدة "نيفي سيلز" وردتا في قرار الاتهام، فقد اقترب غالاغر من الأسير بدون أن يقول شيئا وطعنه المرة تلو الأخرى بسكين في رقبته وصدره إلى أن أجهز عليه فيما كان طبيب يوصي بطرق علاج الفتى.
ويواجه غالاغر (40 عاما) المتهم بالقتل العمد ومحاولة قتل مدنيين اثنين ببندقية قنص، وعرقلة العدالة، عقوبة السجن المؤبد، إذا ما أدين بالتهم الموجهة إليه.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" فإن غالاغر كان يتفاخر أمام عناصر وحدته بعدد الأشخاص الذين قتلهم، بمن فيهم نساء.
وينفي ضابط الصف الموقوف (غالاغر) التهم الموجهة إليه، في وقت ما زال قسم من الأمريكيين يعتبره بطلا وطنيا.
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