وأضاف البياتي، أن "الفكرة طرحت على ممثلي المكون التركماني، ونحن كممثلين للمكون نعتقد أن هذه الفكرة هي مؤامرة لإعادة كركوك إلى المربع الأول وحصرها بين مصيرين اما هيمنة زمر داعش عليها واستمرار قتل أبناء المكونات أو إعادة هيمنة قوات البيشمركة والأسايش الكردية بزي مختلف كون الكرد يمتلكون القوة والمال للسيطرة وخطف تلك المناطق من أبنائها"، لافتاً إلى أن "الحكومة الاتحادية ما زال موقفها الصمت بانتظار توافق المكونات الثلاث على المشروع كي لا تكون طرفاً بالأمر وهو موقف مستغرب".
وأشار إلى أن "تشكيل قوة غير معتمدة بشكل كامل من قبل الحكومة الاتحادية فانها سيتم شراؤها من قبل الكرد لوجود المقومات اللوجستية والمادية لديهم، رغم أن ظاهر الأمر أن تلك القوة تشرف عليها الحكومة الاتحادية لكنها بواقعها مستقلة بعملها ويقتصر دورها على حماية مناطق محددة فقط"، مضيفاً: "فعلياً بدأت عمليات تسجيل لمتطوعين لهذا المشروع ومن بينهم أفراد من المكون التركماني سجلوا أسماءهم بشكل فردي وشخصي".
وتابع، أن "بقاء القوات الأمنية من جيش وشرطة في تلك المناطق هو ضمان لاستمرار استقرار تلك المناطق وبقاء إدارتها من الحكومة الاتحادية، وإخراجها هي مؤامرة لعودة قوات مكون واحد وحزب واحد تحديداً الحزب الديمقراطي الكردستاني وفرض هيمنتها من جديد من قبلهم، وسيكون الخاسر الأول والأخير هم أبناء المحافظة من جميع المكونات"، داعياً رئيس الوزراء إلى "التدخل المباشر وطرح مبادرة وموقف واضح لحل وضع كركوك بعيداً عن المقترحات المشبوهة من أطراف أخرى والتي قد تضر بوضعها".
كانت هذه تفاصيل خبر حزب تركماني يكشف عن تبني صالح مشروع 'دولة عظمى' بشأن كركوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.