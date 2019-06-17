الامن النيابية: عودة داعش واردة في حالات محددة

وقال النائب عدنان الاسدي في حديث لـ الخليج 365، إن "العمليات التي قام بها تنظيم داعش في عدة مناطق يمثل خطرا وتحديا كبيرا، مالم يتم اعتماد اساليب واقعية للقضاء عليه"، مبينا، ان"داعش من الناحية العسكرية والستراتيجية انتهى لكن خلاياه ما زالت تعمل وهو نذير شؤم ووضع خطر جدا في المحافظات التي فيها حواظن ونشاط له".واضاف الاسدي، ان "وجود بعض التأييد لتلك الزمر في بعض المناطق مع نشاط حواضنه يجعل جميع الاحتمالات واردة وعودة داعش واردة مالم يتم انهاء المضافات وضرب داعش وخلاياه النائمة بكل قوة"، مشددا على ان "عدم وجود وزراء امنيين بهذه المرحلة هو امر غير صحيح ويؤثر سلبا على معالجة هذا الملف نتيجة لعدم وجود جهة تتحمل مسؤولية ملف الامن".

يشار الى الفترة القليلة الماضية شهدت عددا من الخروقات الامنية في مناطق عديدة من العراق راح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى بين صفوف المدنيين والقوات الامنية.

