باستثناء الهند والصين.. 11 دولة يتجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة

وذكر الموقع في إحصائية له لشهر حزيران لعام 2019 اطلعت عليه الخليج 365، أن "هناك ما يقرب من 7،577،130،400 شخص على وجه الأرض ، وهو ما يتجاوز عدد سكان العالم البالغ 7.2 مليار نسمة مقارنة بعام 2015".
وأضاف الموقع، أنه "باستثناء الصين التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة، والهند 1.355 مليار نسمة، فإن هناك 11 دولة يتجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة، مبيناً أن "هذه الدول هي: الولايات المتحدة وإندونيسيا والبرازيل وباكستان ونيجيريا وبنجلاديش وروسيا والمكسيك واليابان وإثيوبيا والفلبين".
وأضاف الموقع، أنه "باستثناء الصين التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة، والهند 1.355 مليار نسمة، فإن هناك 11 دولة يتجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة، مبيناً أن "هذه الدول هي: الولايات المتحدة وإندونيسيا والبرازيل وباكستان ونيجيريا وبنجلاديش وروسيا والمكسيك واليابان وإثيوبيا والفلبين".
ولفت التقرير إلى أنه "من المتوقع أن تستمر جميعها في النمو باستثناء روسيا واليابان، والتي ستشهد انخفاض عدد سكانها بحلول عام 2030 قبل أن ينخفض مرة أخرى بشكل كبير بحلول عام 2050".
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