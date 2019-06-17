واضاف ان "دائرة صحة ديالى عليها الكثير من ملفات الفساد وتم احالتها للنزاهة ومجلس مكافحة الفساد، فضلا عن سوء الخدمات الصحية في دائرة صحة الكرخ وانهيار الخدمات في مستشفى الكرامة ومستشفى اليرموك وخير دليل ماحدث من حريق تشير الخيوط والاخبار الاولية الوارده الى انه مفتعل وتقف وراءه جهات متنفذة متصارعة على ادارة كراج السيارات المجاور لمستشفى اليرموك".
وتابع ان "الماء انقطع عن مركز غسيل الكلية في مستشفى الكرامة منذ ايام بدون اي اجراءات وحلول عاجلة".
وادى حريق كبير اندلع امس في مرآب السيارات الواقع مقابل مستشفى اليرموك ببغداد الى احتراق اكثر من 20 سيارة مدنية دون وقوع اية خسائر بشرية.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب: دوائر الصحة ينهشها الفساد والوزير غير قادر على اتخاذ اجراءات حازمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.