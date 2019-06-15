سائرون: طلبنا استضافة رئيس الوزراء وكابينته الوزارية لعرض ما قدموه

وقال العاقولي في مؤتمر صحفي عقده في النجف وحضرته، الخليج 365، إن "تحالف سائرون طلب من البرلمان استضافة رئيس الوزراء وكابينته الوزارية لعرض ما قدموه خلال الفتره الماضية".

واكد رئيس الحكومة عادل عبد المهدي في 11 حزيران 2019 أنه يجب اكمال الكابينة الوزارية قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي للبرلمان.

