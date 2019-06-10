الحلبوسي يدعو من كردستان الى توحيد القرار السياسي في بغداد

وقال الحلبوسي في كلمة له اثناء جلسة تنصيب البارزاني رئيسا لاقليم كردستان والتي حضرتها الخليج 365، إن "انتخاب رئيس وزراء اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني رئيسا للاقليم مثالا حيا لاحترام الدستور".
وأضاف الحلبوسي، "ننتظر من الأخ الرئيس مهمة الحوار والتواصل مع بغداد لانجاز العالق من الملفات، كما اننا يجب ان نعمل على ايجاد الحلول لجميع المشاكل"، مؤكدا بالقول "اعتقد بل اجزم ان الرئيس سيكون قادرا على انجاز المهمة".
واكد الحلبوسي على، "العمل لايجاد حلول سريعة وعاجلة للمشاكل العالقة لتأميل المستقبل للاجيال القادمة"، داعيا من اربيل الى "توحيد القرار السياسي في بغداد، سيما وان العاصمة بغداد مصدر قوة للاقليم".
وأدى رئيس وزراء اقليم كردستان نيجرفان البارزاني، الاثنين، اليمين الدستورية رئيسا للاقليم.
وأضاف الحلبوسي، "ننتظر من الأخ الرئيس مهمة الحوار والتواصل مع بغداد لانجاز العالق من الملفات، كما اننا يجب ان نعمل على ايجاد الحلول لجميع المشاكل"، مؤكدا بالقول "اعتقد بل اجزم ان الرئيس سيكون قادرا على انجاز المهمة".
واكد الحلبوسي على، "العمل لايجاد حلول سريعة وعاجلة للمشاكل العالقة لتأميل المستقبل للاجيال القادمة"، داعيا من اربيل الى "توحيد القرار السياسي في بغداد، سيما وان العاصمة بغداد مصدر قوة للاقليم".
وأدى رئيس وزراء اقليم كردستان نيجرفان البارزاني، الاثنين، اليمين الدستورية رئيسا للاقليم.
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