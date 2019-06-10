نائب عن الفتح: وضع القوات الاجنبية بالعراق غامض

واضاف القدو، اننا "ليس لدينا اي معلومات دقيقة وحقيقية عن حجم ونوعية تلك القوات وعدد القواعد العسكرية لها خاصة بالمناطق الغربية واقليم كردستان"، لافتا الى ان "هناك وكما نعتقد ضعف بالتنسيق بين القوات الاجنبية والحكومة الاتحادية وهو ما نراه جليا من خلال الخروقات الامنية لتلك القوات واستهدافها للقوات الامنية العراقية في مناسبات عديدة".
واكد القدو، ان "وضع القوات الاجنبية بالعراق غامض وعلينا الوقوف على الحقيقة، وعلى الحكومة اطلاع مجلس النواب على مالديها من معلومات بشكل واضح وتفصيلي بغية خروج البرلمان بقرار مهني ومنسجم مع الواقع وبما يحفظ سيادة العراق وامنه واستقراره".
وكان النائب عن تحالف الفتح حسين اليساري اكد، الاثنين 11 شباط 2019، ان هنالك طلبا مقدما الى رئاسة البرلمان موقعا من 77 نائب لاعادة النظر بالاتفاقية الاستراتيجية مع واشنطن بما يحدد عدد الجنود والواجبات التي تقوم بها داخل العراق
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