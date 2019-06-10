الحلبوسي والسبهان واوغلو يصلون اربيل

وقال مراسل الخليج 365 ان هؤلاء القادة وصلوا لاربيل للمشاركة في جلسة برلمان كردستان المخصصة لتنصيب نيجرفان البارزاني رئيسا للاقليم. وتابع ان 1200 شخصية سياسية ستشارك في مراسيم التنصيب. واعلن الاتحاد الوطني الكردستاني، امس الاحد، انه سيشارك بجلسة تنصيب نيجرفان البارزاني رئيسا لاقليم كردستان.

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