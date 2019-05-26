وسجل نجم المنتخب الوطني علي عدنان هدفه الاول في الدوري الاميركي، بعدما استطاع ان يتجاوز لاعبين من دالاس قبل ان يسكن الكرة بيمينه في اعلى الزاوية اليسرى لمرمى دالاس في الدقيقة 30 من عمر المباراة.
فرحة علي عدنان لم تكتمل، حيث تعرض اللاعب للاصابة اجبرته على مغادرة الميدان في الدقيقة 42 ليدخل بدلاً عنه اللاعب فيكتور جيرو وكانت النتيجة تشير الى تقدم فانكوفر بهدفين لهدف.
كالعادة، اداء عدنان كان مميزاً، حيث حصل على تقييم 7.9 من 10.
وفيما يلي ارقام اللاعب في المباراة:
التسديدات: 1.
نسبة الاستحواذ: 2.3%.
نسبة التمريرات الناجحة: 100%.
المراوغات الناجحة: 1.
التدخلات الناجحة: 2.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. علي عدنان يسجل اول اهدافه في الدوري الاميركي ويخرج مصاباً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.