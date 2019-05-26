بالفيديو.. علي عدنان يسجل اول اهدافه في الدوري الاميركي ويخرج مصاباً

فانكوفر استضاف فريق دالاس على ملعب سوانغارد، ضمن منافسات المجموعة الغربية من الدوري الاميركي.

وسجل نجم المنتخب الوطني علي عدنان هدفه الاول في الدوري الاميركي، بعدما استطاع ان يتجاوز لاعبين من دالاس قبل ان يسكن الكرة بيمينه في اعلى الزاوية اليسرى لمرمى دالاس في الدقيقة 30 من عمر المباراة.



فرحة علي عدنان لم تكتمل، حيث تعرض اللاعب للاصابة اجبرته على مغادرة الميدان في الدقيقة 42 ليدخل بدلاً عنه اللاعب فيكتور جيرو وكانت النتيجة تشير الى تقدم فانكوفر بهدفين لهدف.

كالعادة، اداء عدنان كان مميزاً، حيث حصل على تقييم 7.9 من 10.

وفيما يلي ارقام اللاعب في المباراة:

التسديدات: 1.

نسبة الاستحواذ: 2.3%.

نسبة التمريرات الناجحة: 100%.

المراوغات الناجحة: 1.

التدخلات الناجحة: 2.