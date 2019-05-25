اغلاق مركز غير مجاز لزراعة الشعر في المنصور

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "فريق مشترك من دائرة التفتيش / قسم تفتيش المؤسسات الصحية الخاصة في و زارة الصحة ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية وبالتعاون مع القوة الماسكة للارض قام باغلاق مركز لزراعة الشعر في حي المنصور ببغداد، بعد ان ثبت ان المركز غير مجاز رسميا".



واضافت انه "تم التحفظ على الاجهزة الطبية والادوية والموجودات والقاء القبض على صاحب المركز بالجرم المشهود"، مشيرة الى انها "تحرص على أن تكون المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة على مستوى عال من الكفاءة وتتوفر بها المعايير الصحية الضرورية لتقديم أرقى الخدمات الصحية للمواطنين وانسجاما مع المهام والواجبات المناطة بدائرة تفتيش وزارة الصحة".



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