فالنسيا يُنهي احتكار برشلونة ويتوج بطلاً لكأس ملك إسبانيا

رياضة 2019-05-25 | 22:49 2,602 مشاهدة توج نادي فالنسيا ببطولة كأس ملك إسبانيا على حساب برشلونة بعد الفوز بهدفين لهدف. وواجه البارسا نظيره فالنسيا على ملعب "بينتو فيامارين"، في نهائي كأس ملك إسبانيا. تقدم كيفن جاميرو لفالنسيا بهدف في الدقيقة 22 من الشوط الأول. Advertisements وأضاف رودريجو مورينو الهدف الثاني في الدقيقة 34. وسجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة 73.



وحسمت المباراة بفوز فالنسيا بنتيجة (2-1) على حساب البارسا. وحسمت المباراة بفوز فالنسيا بنتيجة (2-1) على حساب البارسا. بهذا الفوز حقق فالنسيا اللقب للمرة الثامنة في تأريخه وانهى احتكار برشلونة على البطولة بعدما توج بها في السنوات الاربع السابقة.

المحرر: محمد خليل

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