وأشار إلى "أهمية تبرئة الموظفين الذين لم يثبت بحقهم التقصير"، واصفًا القرار بأنه "خطوة جيدة؛ للحدِّ من الفساد والبدء بمحاربة الفاسدين وكشفهم، وحماية المجتمع والمواطنين والمال العام على حدٍّ سواء".
وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته الاعتيادية العشرين المنعقدة بتاريخ 21 / 5/ 2019 على حث الوزير ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة سحب يد الموظف ممن تم احالته الى المحكمة المختصة (جنح او جنايات) عن احدى جرائم الفساد المالي والاداري لمدة لا تتجاوز (60) يوما ويعاد الى نفس وظيفته بعد انتهاء المدة المذكورة، الا اذا وجد الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بان اعادته الى الوظيفة السابقة مضر بالمصلحة العامة او مؤثر على حسم الدعوى، وذلك من خلال نوع وعدد القضايا المحال عنها، فينسب الى وظيفة اخرى".
كانت هذه تفاصيل خبر الحلبوسي يشيد بقرار مجلس الوزراء حول سحب يد الموظف المحال للمحكمة بجرائم الفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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