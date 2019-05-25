وأضاف الموسوي، أن "تنظيم اللجان هو من مسؤولية هيئة الرئاسة، حيث أن لجان (أ) الجميع يرغب بها، بينما لجان (ب) نجد عزوفاً عنها رغم أنها لجان مهمة وتتصدى لشرائح مهمة من الحياة المجتمعية والقطاعات العامة"، لافتاً إلى أننا "ندعم موقف هيئة الرئاسة في تنظيم وتوزيع الأعضاء بين اللجان لإنهاء حالة الفوضى كوننا تأخرنا كثيراً في حسم هذا الملف".
وأكد، أن "دور هيئة الرئاسة دور تنظيمي للجلسات وعمل اللجان، بالتالي فإن الصلاحيات الممنوحة للرئاسة هي صلاحيات مناسبة وضرورية لعدم حصول حالة فوضى وتعطل للجان بحال تحديدها أو تقليصها بل على العكس ينبغي تحميل الرئاسة مسؤولية أكبر في تنظيم عمل اللجان البرلمانية ومراقبة عملها واجتماعاتها"، مشددا على أنه "لا يمكن للجنة البرلمانية أن تختار رئيسها ونائبه ومقررها بوجود خلل قانوني بعدد أعضائها الأقصى في النظام الداخلي في 22 نائباً".
يشار إلى أن بعض أعضاء مجلس النواب طالبوا، مؤخراً، بتحديد صلاحيات رئاسة البرلمان.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب: الصلاحيات الممنوحة للرئاسة مناسبة وضرورية وتحديدها سيخلق فوضى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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