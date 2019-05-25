المالكي متحدثاً عن التوتر بين واشنطن وطهران: لغة الحياد لم تعد مقبولة

وأكد المالكي، بحسب البيان، أن "المنطقة تواجه تحديات كبيرة ويجب العمل على التهدئة وإبعاد لغة التصعيد والتلويح باستخدام القوة"، معرباً عن أمله بأن "تنجح مساعي العراق في إنهاء حدة التوتر القائمة بين واشنطن وطهران".
وأضاف، أن "إعلان إيران على لسان قادتها أنها لا تريد الحرب يلزم الجميع أن يقف بوجه التصعيد وأن لغة الحياد لم تعد مقبولة انما الموقف الرافض للطرف الذي يريدها"، داعياً المجتمع الدولي إلى "وقفة جادة تجاه ما تعيشه المنطقة من توترات".
وفي سياق منفصل، لفت المالكي إلى "ضرورة تفعيل اداء مجلس النواب والعمل على تشريع القوانين المهمة، وإبعاد مجلس النواب عن المناكفات السياسية، وخلق أجواء إيجابية بين الكتل النيابية وتنسيق عال لاصدار القوانين التي تهم المواطن وتلبي طموحاته".
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