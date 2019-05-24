الداخلية تعلن اعتقال عنصر من 'داعش' في ايسر الموصل

وقالت الوزارة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "فوج طوارئ الشرطة الأول التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات إستخبارية دقيقة القى القبض على أحد عناصر داعش الإرهابية المعروف بعمله فيما كان يسمى ( بالحسبة ) خلال فترة سيطرة عصابات داعش الإجرامية على مدينة الموصل".واضافت الوزارة، أنه "تم القبض عليه في منطقة حي السكر في الجانب الأيسر لمدينة الموصل".

يشار الى ان القوات الامنية تعلن بين فترة واخرى عن اعتقال العديد من العناصر الارهابية في المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم "داعش".

