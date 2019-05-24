'فيسبوك' يحذف صفحة مزيفة لحاكم دبي كانت تخدع المستخدمين العراقيين

واضاف المركز في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، أن "الصفحة تقوم بخداع المستخدمين العراقيين من خلال ايهامهم بانها تعطي مساعدات للعراقيين، لكنها على العكس من ذلك تسرق اموالهم" .

وشدد المركز على "ضرورة رفع وعي المستخدمين وادراكهم بان امثال هذه الصفحات ليست رسمية وتحاول خداعهم وينبغي التبليغ عنها او ابلاغ الجهات ذات العلاقة حول نشاطها غير القانوني".

