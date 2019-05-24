واضاف المركز في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، أن "الصفحة تقوم بخداع المستخدمين العراقيين من خلال ايهامهم بانها تعطي مساعدات للعراقيين، لكنها على العكس من ذلك تسرق اموالهم" .
وشدد المركز على "ضرورة رفع وعي المستخدمين وادراكهم بان امثال هذه الصفحات ليست رسمية وتحاول خداعهم وينبغي التبليغ عنها او ابلاغ الجهات ذات العلاقة حول نشاطها غير القانوني".
وشدد المركز على "ضرورة رفع وعي المستخدمين وادراكهم بان امثال هذه الصفحات ليست رسمية وتحاول خداعهم وينبغي التبليغ عنها او ابلاغ الجهات ذات العلاقة حول نشاطها غير القانوني".
كانت هذه تفاصيل خبر 'فيسبوك' يحذف صفحة مزيفة لحاكم دبي كانت تخدع المستخدمين العراقيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.