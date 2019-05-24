وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير، إن "ترامب وافق على إرسال 3000 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط".
وأضافت أن "هناك مناقشات تدور في البيت الأبيض والبنتاغون لدعم عسكري للغواصات والمقاتلات والطائرات المسيرة والبطاريات المضادة للصواريخ".
وأضافت أن "هناك مناقشات تدور في البيت الأبيض والبنتاغون لدعم عسكري للغواصات والمقاتلات والطائرات المسيرة والبطاريات المضادة للصواريخ".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يوافق على إرسال مزيد من القوات الأميركية إلى الشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.