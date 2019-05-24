بالصور.. ايادي عراقية تبدع بمنتجات محلية









وادناه صورا لمنتجات الدواجن بتصنيع محلي وصفه تجار انه ينافس المستورد، وسط دعوات ان تكون باقي المنتجات المحلية الاخرى بنفس مستوى الانتاج والتعليب حتى يكتفي العراق من الاستيراد، بل ويقوم هو بتصدير المنتجات للخارج.

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