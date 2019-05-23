واضاف المكتب ان "صالح التقى خلال زيارته العاهل الاردني جلالة الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس في لقاء ثلاثي تم خلاله بحث تطوير العلاقات بين الدول الثلاث وأهمية مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا، وبما يخدم القضايا العربية ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة".
ووصل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، الى العاصمة الاردنية عمان في زيارة رسمية، فيما استقبله الملك الاردني عبد الله الثاني.
كانت هذه تفاصيل خبر صالح يختتم زيارته للاردن ويعود الى البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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