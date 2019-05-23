صالح يختتم زيارته للاردن ويعود الى البلاد

وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس الجمهورية برهم صالح عاد، مساء اليوم الى البلاد بعد زيارة قصيرة الى المملكة الاردنية الهاشمية".

واضاف المكتب ان "صالح التقى خلال زيارته العاهل الاردني جلالة الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس في لقاء ثلاثي تم خلاله بحث تطوير العلاقات بين الدول الثلاث وأهمية مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا، وبما يخدم القضايا العربية ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة".



ووصل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، الى العاصمة الاردنية عمان في زيارة رسمية، فيما استقبله الملك الاردني عبد الله الثاني.