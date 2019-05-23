الداخلية: ضبط صهريج نفط بداخله طائرة مسيرة لتحديد مسار تهريبه في البصرة

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز استخبارات نفط الجنوب العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، ضبطت صهريج محمل بمادة النفط الخام غربي محافظة البصرة".

وأضافت الوزارة، أنه تم ايضا "ضبط طائرة مسيرة بداخل الصهريج تستخدم لتحديد مسار طريق تهريب المشتقات النفطية"، لافتة الى أن "الصهريج لا توجد فيه لوحات تسجيل وبدون سائق".



يشار الى أن مديرية شرطة نفط الجنوب، أعلنت في (9 آيار 2019)، عن ضبط خرق في أنبوب للنفط الخام في محافظة البصرة.