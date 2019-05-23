وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز استخبارات نفط الجنوب العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، ضبطت صهريج محمل بمادة النفط الخام غربي محافظة البصرة".
وأضافت الوزارة، أنه تم ايضا "ضبط طائرة مسيرة بداخل الصهريج تستخدم لتحديد مسار طريق تهريب المشتقات النفطية"، لافتة الى أن "الصهريج لا توجد فيه لوحات تسجيل وبدون سائق".
يشار الى أن مديرية شرطة نفط الجنوب، أعلنت في (9 آيار 2019)، عن ضبط خرق في أنبوب للنفط الخام في محافظة البصرة.
وأضافت الوزارة، أنه تم ايضا "ضبط طائرة مسيرة بداخل الصهريج تستخدم لتحديد مسار طريق تهريب المشتقات النفطية"، لافتة الى أن "الصهريج لا توجد فيه لوحات تسجيل وبدون سائق".
يشار الى أن مديرية شرطة نفط الجنوب، أعلنت في (9 آيار 2019)، عن ضبط خرق في أنبوب للنفط الخام في محافظة البصرة.
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية: ضبط صهريج نفط بداخله طائرة مسيرة لتحديد مسار تهريبه في البصرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.